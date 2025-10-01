fellinai debutta con the sweet idleness di andrea iervolino

. Un progetto innovativo che unisce sensibilità umana e potenza creativa dell’intelligenza artificiale, aprendo un orizzonte inedito per il cinema europeo e internazionale. La compagnia di Andrea Iervolino AI rende nota la realizzazione di The Sweet Idleness, il primo lungometraggio interamente guidato da un’intelligenza registica: FellinAI, creato per rendere omaggio al linguaggio onirico e poetico del grande cinema d’autore. Un racconto ambientato nel futuro. La pellicola immagina un mondo in cui soltanto l’1% della popolazione continua a lavorare, trasformando il mestiere in un rito cerimoniale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

