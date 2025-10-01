Fedriga tuona basta lezioni a scuola su Gaza senza contradditorio Galiano ironizza sull' apartheid e sulle intenzioni di chi segregava
Fedriga: «Basta lezioni a scuola su Gaza senza contraddittorio», «intollerabili lezioni unilaterali a scuola», «intollerabili le lezioni unilaterali dei docenti sul conflitto a Gaza senza contraddittorio».Le parole del presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, sulle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: fedriga - tuona
Fedriga: "Basta lezioni a scuola su Gaza senza contradditorio". L'opposizione insorge: "Sono minacce". - palestinese: Fedriga minaccia interrogazioni, opposizione difende autonomia scolastica. Si legge su nordest24.it
I docenti non possono parlare di Gaza in classe senza contraddittorio, Fedriga: “lezioni unilaterali”. Pd: ma dare potere alle Regioni è pericoloso - I docenti non possono “utilizzare le ore di lezione per portare avanti una propria idea, come verità assoluta, senza un contraddittorio o senza capacità di critica”: hanno fatto ‘rumore’ le parole del ... tecnicadellascuola.it scrive