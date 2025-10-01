Federica Salvoni è la nuova presidente Fenagi Confesercenti

E' Federica Salvoni, titolare della storica Cartolibreria Elsa di Terricciola e la nuova Presidente del sindacato Fenagi (Federazione Nazionale Giornalai) di Confesercenti per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.Per Salvoni è arrivato un importante riconoscimento per l’impegno e la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

