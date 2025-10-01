Federica Fiordelmondo Pd | Amarezza per la sconfitta ma ad Ancona vedo molte luci
ANCONA – La segretaria del Partito Democratico di Ancona Federica Fiordelmondo prende parola per spiegare che secondo lei, nonostante la sconfitta dell’Alleanza del cambiamento, soprattutto nel comune di Ancona «vede molte luci» dati dalla conferma che il Pd era e rimane il primo partito del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: federica - fiordelmondo
