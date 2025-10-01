"No, ha vinto Acquaroli". Quattro semplici parole: così Fratelli d'Italia, nella sua pagina ufficiale su X, risponde a Pd, Movimento 5 Stelle ma soprattutto al Fatto quotidiano di Marco Travaglio, responsabile di una surreale prima pagina in occasione delle regionali nelle Marche. Più che una tornata amministrativa, le elezioni che hanno visto trionfare il governatore uscente Francesco Acquaroli, di FdI, e il centrodestra che ha superato il campo largo di ben 8 punti, è stato molto simile a un massacro elettorale. Eppure secondo il Fatto nelle Marche " vince l'astensione ", citando il 50% di elettori che non si sono recati alle urne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - FdI smaschera Marco Travaglio: "Il solito brutto vizio della sinistra"