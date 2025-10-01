FdI presenta il menù della manovra Osnato | Si va verso una rottamazione light

Entra nel vivo il cantiere della Manovra. Nelle prossime ore si conoscerà il margine di spesa per le misure a cui guardano con attenzione i partiti di centrodestra. Il governo Meloni è pronto a varare l'impianto della legge di bilancio 2026 con l'ok al Documento programmatico di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: presenta - manovra

Il M5s presenta quasi cento emendamenti alla manovra-quater all'esame della commissione Bilancio all'Ars - X Vai su X

La manovra quater tiene banco, ma, a sorpresa, anche in aula è sbucato fuori un nuovo argomento di discordia - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Calandrini (FdI): "Pronti al taglio dell’Irpef per il ceto medio, avanti con Zes e Pnrr” - Il 17 settembre la commissione Bilancio del Senato ha approvato all'unanimità la risoluzione unitaria di maggioranza e opposizione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che ... Lo riporta affaritaliani.it

Manovra: Calandrini (FdI), non escluso testo risoluzione governance gia' domani - Arrivera' entro lunedi' ma e' possibile che sia pronto gia' domani il testo definitivo di risoluzione ... Da borsaitaliana.it