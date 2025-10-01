FdI irride Giuseppe Conte e M5s | Sostituire stelle con percentuali

"Attendiamo la consultazione online per sostituire stelle con percentuali": l'account di Fratelli d'Italia su Facebook lo ha scritto riferendosi, ironicamente, alla percentuale di voti ottenuta dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte alle elezioni regionali nelle Marche. "Movimento 5 punti percentuali", si legge accanto alla foto dell'ex premier nel post pubblicato da FdI. Il candidato vincente è stato il governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli, che ha sconfitto il candidato di centrosinistra Matteo Ricci, mentre per quanto riguarda i partiti, al primo posto si è confermato Fratelli d'Italia con il 27,5% dei voti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI irride Giuseppe Conte e M5s: "Sostituire stelle con percentuali"

