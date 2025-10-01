FdI ha i voti il Carroccio i governatori Il nodo Veneto accende la partita Serve il riequilibrio nel centrodestra

Il risultato delle Marche ha il sapore di una resa dei conti interna al centrodestra. Francesco Acquaroli viene rieletto con un margine largo, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 27,41%, Forza Italia cresce, le liste civiche si rafforzano. Ma la fotografia politica è segnata da un dato: la caduta verticale della Lega. Dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - FdI ha i voti, il Carroccio i governatori. Il nodo Veneto accende la partita “Serve il riequilibrio nel centrodestra”

In questa notizia si parla di: voti - carroccio

Di bassa Lega Emorragia di voti per il Carroccio: in tanti contestano a Salvini la troppa attenzione per il Sud. Anche nelle Marche è arrivata una batosta. La strategia per risalire? Guerreggiare su ogni tema contro Forza Italia. Come su San Siro... - X Vai su X

Nelle elezioni in Valle d'Aosta il partito del presidente uscente Testolin raddoppia i voti e con le liste affiliate si assicura la maggioranza. Nel Centrodestra buon risultato di FdI e Forza Italia, ma pesa il tracollo del Carroccio, che cinque anni fa era il primo partito - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Regionali Valle d'Aosta, chi ha vinto davvero tra FdI, Pd, FI, Lega, AVS, M5S: risultati dei partiti - Si sono concluse le elezioni Regionali 2025 in Valle d'Aosta, chi ha vinto davvero tra i grandi partiti? Riporta virgilio.it

ELETTI FDI VALLE D’AOSTA, RISULTATI E SEGGI CONSIGLIERI REGIONALI 2025/ Voti e preferenze nomi in Consiglio - Eletti FdI in Valle d'Aosta dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio e i risultati del turno elettorale del 2020 ... Da ilsussidiario.net