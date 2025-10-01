FC 26 SBC Tour Mondiale Jarrod Bowen | L’Ala che Fa la Differenza!

Imiglioridififa.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il momento di sbloccare un’ala d’attacco dinamica per la tua squadra! La SBC di Jarrod Bowen Tour Mondiale 86 OVR è ora disponibile e celebra l’attaccante inglese con una carta veloce, agile e letale sotto porta. Il Premio: Jarrod Bowen (86 OVR). Bowen è l’ideale per chi cerca un giocatore di fascia che possa anche muoversi come seconda punta. Le sue statistiche sono ottimizzate per l’attacco: Dribbling 86 e Tiro 84 lo rendono imprevedibile e pericoloso nell’uno contro uno.. 4 Stelle Piede Debole e 4 Stelle Mosse Abilità garantiscono la massima versatilità offensiva.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Attaccante interno (su entrambe le fasce) garantisce che si posizioni sempre in modo ottimale per tagliare verso il centro e calciare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc tour mondiale jarrod bowen l8217ala che fa la differenza

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Tour Mondiale Jarrod Bowen: L’Ala che Fa la Differenza!

In questa notizia si parla di: tour - mondiale

13 luglio, Pupo inizia da Arezzo il tour mondiale per i 50 anni di carriera

Tour Mondiale Amerigo Vespucci: grande successo

Massimo Romagnoli protagonista nel rilancio internazionale di Alternativa Popolare: parte il tour mondiale del partito di Bandecchi

fc 26 sbc tourFC 26 SBC World Tour England ’66 Challenge: Pacchetto Raro in Regalo! - La sfida "World Tour England '66 Challenge" è disponibile solo per 3 giorni ... Come scrive imiglioridififa.com

fc 26 sbc tourFC 26 SBC Tour Mondiale Carney Chukwuemeka: Il Giovane Talento a Centrocampo! - È il momento di aggiungere un centrocampista dinamico e versatile al tuo Ultimate Team! Scrive imiglioridififa.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Tour