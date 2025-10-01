FC 26 SBC Tour Mondiale Jarrod Bowen | L’Ala che Fa la Differenza!
È il momento di sbloccare un’ala d’attacco dinamica per la tua squadra! La SBC di Jarrod Bowen Tour Mondiale 86 OVR è ora disponibile e celebra l’attaccante inglese con una carta veloce, agile e letale sotto porta. Il Premio: Jarrod Bowen (86 OVR). Bowen è l’ideale per chi cerca un giocatore di fascia che possa anche muoversi come seconda punta. Le sue statistiche sono ottimizzate per l’attacco: Dribbling 86 e Tiro 84 lo rendono imprevedibile e pericoloso nell’uno contro uno.. 4 Stelle Piede Debole e 4 Stelle Mosse Abilità garantiscono la massima versatilità offensiva.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Attaccante interno (su entrambe le fasce) garantisce che si posizioni sempre in modo ottimale per tagliare verso il centro e calciare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
13 luglio, Pupo inizia da Arezzo il tour mondiale per i 50 anni di carriera
Tour Mondiale Amerigo Vespucci: grande successo
Massimo Romagnoli protagonista nel rilancio internazionale di Alternativa Popolare: parte il tour mondiale del partito di Bandecchi
