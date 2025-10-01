FC 26 eam Of The Week TOTW 3 | La Nuova Squadra della Settimana con Lavelle 88 OVR!

È il momento di un altro potenziamento per le vostre rose! È stata svelata la Squadra della Settimana (TOTW) 3 di FC 26 Ultimate Team, con 24 nuovi oggetti giocatore potenziati che celebrano le performance eccezionali degli ultimi giorni di calcio. Questa settimana il centrocampo è forte e la presenza di top player femminili garantisce carte di altissimo livello! Gli Headliner della TOTW 3. Ecco i giocatori con le valutazioni più alte che spiccano in questo terzo Team Of The Week: Giocatore OVR Ruolo Statistiche Chiave Lavelle 88 CM DRI 88, PAS 86 Stanway 86 CDM DIF 85, FIS 84 Koko 84 CAM PAS 86, DRI 84 Rafa 84 CAM DRI 91, PAS 87 Flamini Benitez 84 CAM DRI 85, PAS 83 Laimer 84 LB DIF 85, VEL 84 Esporta in Fogli La Squadra Completa e le Carte da Tenere d’Occhio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

