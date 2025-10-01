Favara prega per le sorti di Marianna Bello appello dell’arciprete | Evitate di diffondere i video
“È da questa mattina che il nostro pensiero è rivolto a quella famiglia che vive in apprensione questo tempo sospeso. Un’intera comunità cittadina che è smarrita difronte a quanto successo in così poco tempo, non è questo il momento delle polemiche e delle accuse, ma è il momento del silenzio, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: favara - prega
Favara prega per Marianna Bello, giovane mamma travolta dalla bomba d’acqua - Da questa mattina non si hanno più notizie di Marianna Bello, la giovane donna travolta e trascinata via dalla furia di un improvviso nubifragio che ... Scrive tp24.it
Maltempo in Sicilia, dispersa una donna travolta dall’acqua dopo un nubifragio a Favara - Un intenso nubifragio ha messo in ginocchio Favara, nell'agrigentino. Scrive 98zero.com