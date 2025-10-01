Fattore R | prospettive sull' export e le sfide dell' innovazione
Cesena, 1 ott. (askanews) - Si è svolta al Teatro Bonci di Cesena la nona edizione di Fattore R, il Forum dedicato all'economia della Romagna. L'incontro ha messo al centro l'analisi della situazione economica attuale e le prospettive future, senza trascurare le difficoltà legate al contesto internazionale, segnato da guerre, tensioni geopolitiche e dai dazi imposti dalle grandi potenze mondiali, come gli Stati Uniti. Al dibattito hanno preso parte Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia Romagna, Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna, Giorgio Guberti, alla guida della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e i sindaci di Rimini, Forlì e Ravenna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
