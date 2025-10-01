Fatale caduta per un allenatore morto mentre tenta di superare un muretto

1 ott 2025

Una tragedia ha sconvolto il calcio minore messinese. E' morto il viceallenatore della polisportiva Gioiosa Leo Scaffidi di 62 anni. L'uomo - da quanto si è appreso - è deceduto per le ferite e i traumi riportate a seguito di una caduta mentre avrebbe tentato di arrampicarsi da un muretto per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

