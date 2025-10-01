Fatale caduta per un allenatore morto mentre tenta di superare un muretto
Una tragedia ha sconvolto il calcio minore messinese. E' morto il viceallenatore della polisportiva Gioiosa Leo Scaffidi di 62 anni. L'uomo - da quanto si è appreso - è deceduto per le ferite e i traumi riportate a seguito di una caduta mentre avrebbe tentato di arrampicarsi da un muretto per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
