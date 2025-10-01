Farmaco con cannabis funziona contro dolore cronico lo studio

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un farmaco derivato dalla cannabis allevia il dolore cronico nella zona lombare senza provocare gravi effetti collaterali e senza generare dipendenza. Per queste caratteristiche, evidenziate da uno studio, il farmaco potrebbe candidarsi a diventare una potenziale alternativa agli antidolorifici. Il New Scientist accende i riflettori sul VER-01, il farmaco prodotto con estratto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: farmaco - cannabis

farmaco cannabis funziona controFarmaco con cannabis funziona contro dolore cronico, lo studio - Un farmaco derivato dalla cannabis allevia il dolore cronico nella zona lombare senza provocare gravi effetti collaterali e senza generare dipendenza. Secondo msn.com

Cannabis terapeutica in farmacia: i pro e contro per l’associazione Luca Coscioni - Da poche settimane sono in vendita nelle farmacie, per la prima volta in Italia, i primi lotti di Cannabis FM- disabili.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Farmaco Cannabis Funziona Contro