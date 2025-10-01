Farmaco con cannabis funziona contro dolore cronico lo studio
(Adnkronos) – Un farmaco derivato dalla cannabis allevia il dolore cronico nella zona lombare senza provocare gravi effetti collaterali e senza generare dipendenza. Per queste caratteristiche, evidenziate da uno studio, il farmaco potrebbe candidarsi a diventare una potenziale alternativa agli antidolorifici. Il New Scientist accende i riflettori sul VER-01, il farmaco prodotto con estratto di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: farmaco - cannabis
