Farmaceutica Gemmato | Su payback introdotte misure concrete per ridurne impatto

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - In questi 3 anni "non siamo rimasti fermi, ma sono state introdotte misure concrete per alleggerire il peso del payback. Abbiamo già compiuto alcuni passi concreti: l'innalzamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dall'8,3% all'8,5%, con un risparmio stimato per l'industria di 135 milioni di payback; a questo si aggiunge lo spostamento di alcune categorie di farmaci dalla distribuzione diretta a quella convenzionata", come nel caso delle "gliflozine con circa 350-400 milioni di euro spostati" ad altra spesa, "equivalenti a circa 200 milioni di euro in meno di payback sui bilanci aziendali". 🔗 Leggi su Iltempo.it

farmaceutica gemmato su payback introdotte misure concrete per ridurne impatto

© Iltempo.it - Farmaceutica, Gemmato: "Su payback introdotte misure concrete per ridurne impatto"

In questa notizia si parla di: farmaceutica - gemmato

Intervista a Marcello Gemmato: “Serve una governance farmaceutica più moderna”

Farmaceutica, Gemmato: "Testo unico per dare certezza a cittadini e comparto strategico"

Gemmato, pronto lo schema di Testo unico sulla farmaceutica

farmaceutica gemmato payback introdotteFarmaceutica, Gemmato: "Su payback introdotte misure concrete per ridurne impatto" - "Sforamento della spesa quest'anno ammonta a circa 4 miliardi, compartecipazione industria 2 miliardi" In questi 3 anni "non siamo rimasti fermi, ma sono state introdotte misure concrete per alleggeri ... Scrive adnkronos.com

farmaceutica gemmato payback introdotteFarmaceutica. Svolta in arrivo: potenziamento delle farmacie territoriali, digitalizzazione e revisione del payback. Ecco il nuovo Testo unico. Schillaci e Gemmato: “Vogliamo ... - Approvato oggi in Consiglio dei Ministri un disegno di legge che potrebbe segnare una svolta importante per il Ssn. Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaceutica Gemmato Payback Introdotte