fariselli and friends per gianluca mattei

Domenica 5 ottobre, alle 17.30, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico andrà in scena " Dear Gianluca - Concerto per un amico ", il concerto in memoria di Gianluca Mattei, il musicista ed insegnante di musica prematuramente scomparso il 9 settembre 2003. Il desiderio di tutti gli artisti partecipanti, oggi come nelle edizioni precedenti, è quello di condividere la memoria di un amico con la musica, in un interplay sul palco e col pubblico, dai brani che lui suonava a quelli che i musicisti amano dedicargli o hanno scritto per lui. Gianluca Mattei, diplomato in flauto, sassofonista, fin da giovanissimo ha praticato la scena musicale con la libertà del suo fraseggio sia in concerto che accompagnando col suo sax contralto spettacoli e reading. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

