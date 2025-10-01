Farioli sa solo vincere con il Porto E la scorsa estate poteva arrivare in Serie A ma

C'è un allenatore italiano che sta già dominando in campionato, ma che non è mai passato per la Serie A. Parliamo di Francesco Farioli, che a soli 36 anni sta conquistando tutti in Portogallo dopo aver centrato sette vittorie in altrettante partite da inizio stagione. Farioli è uno che se ne intende di partenze a razzo, come aveva già dimostrato sulle panchine di Nizza e Ajax. Ma il triste epilogo della sua avventura proprio in Olanda ha bloccato di colpo alcune trattative, anche con diversi club italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Farioli sa solo vincere con il Porto. E la scorsa estate poteva arrivare in Serie A, ma...

