Fare Verde | Serve una svolta culturale prima che tecnologica

“Vivere in armonia con la terra”: è questo il titolo del convegno promosso dall’associazione ambientalista Fare Verde che si è svolto domenica a Pisa, nell’ambito dell’assemblea nazionale. Nel corso del convegno, il presidente nazionale Savino Gambatesa ha lanciato un appello rivolto soprattutto alle giovani generazioni: “ serve una svolta culturale prima che tecnologica perché non c’è ecologia senza una adeguata antropologia. Per fare questo occorre impegnarsi nell’educare ad una migliore relazione tra ambiente-natura e società e quindi impegna la nostra associazione nella formazione dei giovani ad un corretto approccio con la natura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

