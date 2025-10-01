Fare impresa nell’era tech L’evento di Genesis Accel raccontato da Di Giambattista
“Un evento come questo rappresenta molto per noi, è importante per poter camminare insieme”. Ernesto Di Giambattista è co-fondatore e managing director di Genesis Accel, società di investimento e innovazione nata nel 2021 centralizzata sull’intelligenza artificiale, cybersicurezza e automazione. Negli Stati Uniti ha tre sedi: Miramar in Florida, Los Angeles in California e Middleton in Massachusetts. Formiche.net lo raggiunge al telefono alla vigilia del grande evento che si terrà in Abruzzo, a Pescara, il 2 ottobre. A prendere parte al Genesis Accel Innovation Summit saranno aziende e imprenditori, che potranno scoprire di persona una serie di vantaggi e opportunità. 🔗 Leggi su Formiche.net
