"Le immagini di Vettovaglie sono agghiaccianti. E’ la dimostrazione che la sicurezza non si costruisce con gli slogan, con le chiusure anticipate dei locali e con altre azioni a effetto. Avevano promesso una città sicura, oggi c’è il Far West. La giunta Conti ha scelto la scorciatoia della propaganda, senza dare risposte concrete". L’assessora regionale uscente, Alessandra Nardini, e candidata del Pd nel collegio pisano, interviene dopo la rissa dell’altra notte nel cuore della movida cittadina: "Pisa - dice - paga degrado, insicurezza diffusa e mancanza di ascolto. Non servono telecamere annunciate e mai funzionanti, servono persone adibite ai controlli, servizi, manutenzioni, presidi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Far West e nessuna vera risposta"