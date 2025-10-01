Far west a Pagani la consigliera Anna Rosa Sessa | Non possiamo più rischiare tragedie

Ha commentato l'episodio violento che si è consumato ieri in Piazza Sant’Alfonso a Pagani, la consigliera comunale Anna Rosa Sessa. "Tali episodi avrebbero potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che sono prontamente intervenuti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it