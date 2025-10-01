Fantacampionato il vincitore della 5ª giornata è Giordano Sattin
Per il fantallenatore primo posto in classifica con 100,5 punti ottenuti dalla squadra "AtleticoGiordy" e un voucher Valtur da 1000 euro in premio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fantacampionato, il vincitore della 1ª giornata è Luca Iacobucci
Fantacampionato, il vincitore della 2ª giornata è Andrea Croci
Fantacampionato, il vincitore della 3ª giornata è Vincenzo Di Salvo
