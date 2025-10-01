fanc hamas e il blogger finisce in manette per un post contro i terroristi

Qualcuno ha citato Orwell, qualcun altro la Stasi. Una cosa è certa: nel Regno Unito si rischia grosso anche per un semplice post sui social. Ne sa qualcosa Pete North, blogger di 47 anni finito in manette per aver pubblicato online un’immagine con la scritta “F--- Hamas”, ossia “fanc. Hamas”, e altri attacchi ai manifestanti pro Pal. Inaccettabile secondo le autorità britanniche. Come ricostruito dallo stesso North, affetto da autismo e sindrome di Tourette, la polizia del North Yorkshire si è presentata nella sua abitazione di Easingwold verso le 21.30 di giovedì scorso. Il motivo? Aver incitato all’odio razziale con il suo post su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

