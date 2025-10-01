Famu famiglie al museo a Calci

In occasione di FAMU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre 2025, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa propone un gioco itinerante, con enigmi, attività e incontri con esperti.All’ingresso ogni gruppo riceverà il kit-gioco “L’enigma dell’uovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: famu - famiglie

