Famu famiglie al museo a Calci
In occasione di FAMU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre 2025, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa propone un gioco itinerante, con enigmi, attività e incontri con esperti.All’ingresso ogni gruppo riceverà il kit-gioco “L’enigma dell’uovo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: famu - famiglie
Domenica 12 ottobre vi aspettiamo al Castello di Conegliano in occasione del FAMU, la Giornata delle Famiglie al Museo. Un'intera giornata con attività pensate per le famiglie: spettacoli teatrali, laboratori, visite guidate e magia per i più piccoli Per infor - facebook.com Vai su Facebook
Famu, famiglie al museo a Calci - In occasione di FAMU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre 2025, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa propone un gioco itinerante, con enigmi, attività e i ... Segnala pisatoday.it