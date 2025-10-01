Falso in atto pubblico Arrestato un 40enne

Due donne sono state denunciate ed un uomo è stato arrestato, per reati riconducibili alla violazione delle misure di prevenzione. Questo l’esito dei serrati controlli posti in essere dai carabinieri del comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma, negli ultimi giorni, hanno infatti attuato un’intensa attività di monitoraggio del territorio, focalizzandosi su luoghi frequentati da individui noti per avere precedenti di polizia. Nello specifico, sono stati interessati i territori di Pedaso, Monte Urano e Porto San Giorgio, dove si è svolta l’operazione mirata alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione e restrizioni imposte a determinati soggetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falso in atto pubblico. Arrestato un 40enne

