Falsi Dalí in mostra a Parma | sequestrate 21 opere dai Carabinieri
AGI - Quasi duecento opere tra incisioni, ceramiche, arazzi e oggetti di design del maestro del surrealismo esposte a Parma. Peccato che una su dieci erano false e 2 1 dei capolavori attribuiti a Salvador Dalí sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. Dietro i colori accesi e le forme visionarie che richiamavano lo stile inconfondibile del maestro del Surrealismo, si nascondeva infatti una sofisticata operazione di contraffazione. A dare il primo allarme è stata la Fundación Gala - Salvador Dalí, custode ufficiale dell’eredità dell’artista, che ha segnalato gravi incongruenze sull’autenticità dei lavori. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: falsi - mostra
