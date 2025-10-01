Falsi corsi di formazione Il caso Montanari a Roma

Colpo di scena nell’udienza preliminare davanti al Gup Grandinetti, che vede indagato l’ex presidente dell’Associazione Calcio Robur Siena 1904, l’ingener Emiliano Montanari, per indebita compensazione unitamente ad altre cinque persone. Il giudice ha accolto l’eccezione, sollevata dai legali della difesa, gli avvocati Enrico e Lorenzo de Martino, di incompetenza territoriale, argomentata attraverso una serie di indagini. Sono stati dunque acquisiti elementi comprovanti come l’inoltro della documentazone fiscale sia avvenuta presso uno studio romano. Quindi ora il fascicolo passa alla procura di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

