False opere di Dalì sequestrate il blitz dei carabinieri in una mostra a Parma
Sono state sequestrate ventimp opere ritenute false attribuite a Salvador Dalì in una mostra a Parma. L’evento “Dalì: tra arte e mito” era stato inaugurato sabato scorso nella città emiliana. Oggi, 1 ottobre, i carabinieri hanno messo i sigilli alle opere d’arte su decreto del giudice per le indagini preliminari disposto dopo la richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave della procura di Roma. Tra gli oggetti sequestrati ci sono arazzi, disegni, incisioni e oggetti vari. I carabinieri avevano notato alcune anomalie nelle opere. Gli stessi oggetti erano stati esposti, all’epoca dei fatti, presso un altro museo di Roma nel corso di una mostra con lo stesso titolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
