False multe sulle auto in sosta la polizia individua il responsabile

FIRENZE – False multe sui cruscotti delle auto a Firenze, individuato il presunto responsabile. Questa mattina (1 ottobre), gli agenti delle Volanti hanno sorpreso un cittadino di 42 anni a lasciare sulle autovetture in sosta in via Oriani dei verbali di contravvenzione al Codice della strada taroccati. A segnalare l’atteggiamento sospetto dell’uomo, una passante. Le volanti, avviate immediate ricerche, hanno rintracciato, grazie alla descrizione fornita, la persona segnalata, trovando nella sua disponibilità 142 verbali contraffatti. Secondo le ricostruzioni effettuate fino ad ora, i verbali rivenuti e sottoposti a sequestro diversamente dagli originali, riporterebbe il giglio della città di Firenze, difformità di carattere per formato e dimensioni, un diverso termine per il pagamento ridotto (15 giorni anziché 5). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it