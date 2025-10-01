Reduce dalla sconfitta in Premier contro il Crystal Palace, il Liverpool è incappato in un’altra battuta d’arresto in Champions League cadendo 0-1 in casa del Galatasaray (Osimhen su rigore). A margine del match, l’ex difensore dei Reds – oggi opinionista e commentatore televisivo – Jamie Carragher ha duramente commentato la prestazione della squadra britannica, lasciandosi andare a considerazioni senza peli sulla lingua nei confronti del tecnico Arne Slot e dell’attaccante Florian Wirtz ( pagato in estate 150 milioni di euro). Liverpool, cosa succede? Le parole di Carragher. Secondo Carragher, il Liverpool visto finora «non è una squadra di alto livello» bensì una squadra in cui vige «un caos totale». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Falsa partenza Liverpool, Carragher: «Caos totale, sembra che giochi a Basket. E Wirtz andrebbe messo fuori»