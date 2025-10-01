Fabrizio Moro torna con Non ho paura di niente | il nuovo singolo anticipa l’album in uscita il 14 novembre
Da oggi è disponibile in digitale “Non ho paura di niente” (BMG), il nuovo brano di Fabrizio Moro, che sarà in radio da venerdì 3 ottobre. Contestualmente è online anche il videoclip ufficiale, diretto da Daniele Tofani e prodotto da Bad Boss Productions. Il singolo nasce da un percorso personale e intimo, come racconta lo stesso Moro: «Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva. Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”. Ero sempre dipendente da qualcosa o da qualcuno. Questo atteggiamento distruttivo ti accompagna verso la parte peggiore di te stesso, il mostro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
