“Ma s’io avessi previsto tutto questo, dati, causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da str***i avrei scritto canzoni? Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso ”. “L’avvelenata” di Francesco Guccini è stata l’introduzione che ha acceso i fari sul concerto di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago (Milano), ieri sera, 30 settembre. La scenografia allestita per l’evento era visivamente imponente ma, allo stesso tempo, statica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabri Fibra rimane il maestro del rap: mena duro su politica (“fa mille promesse”), il bullismo e il revenge porn che portano al suicidio di poveri innocenti