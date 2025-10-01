Fabri Fibra | Feci collassare Gianna Nannini con una canna così nacque In Italia
Fabri Fibra ha raccontato di quando fece fumare una canna fortissima a Gianna Nannini prima che l'artista senese registrasse il ritornello di In Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fabri - fibra
Riverock Festival 2025 con Fabri Fibra, Gio Evan, Dardust
Il clou del No Sound Fest. Ecco Fabri Fibra e Lazza
Rock Jazz e dintorni: Dream Theater e Fabri Fibra
Pochi effetti speciali, molta musica: ecco come Fabri Fibra ha conquistato il Forum - X Vai su X
FABRI FIBRA Il concerto a Milano in 90 secondi! Gli ospiti: Emma, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Lazza, Joan Thiele e Neffa - facebook.com Vai su Facebook
Fabri Fibra: “Feci collassare Gianna Nannini con una canna, così nacque In Italia” - Fabri Fibra ha raccontato di quando fece fumare una canna fortissima a Gianna Nannini prima che l'artista senese registrasse il ritornello di In Italia ... Da fanpage.it
Fabri Fibra: «La valigetta che non si aprì mi salvò la vita. Quel contratto avrebbe rovinato la mia carriera» - Fabri Fibra torna a sorprendere, questa volta non con un nuovo album ma con una lunga chiacchierata nel podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Riporta msn.com