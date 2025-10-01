Fabri Fibra | Feci collassare Gianna Nannini con una canna così nacque In Italia

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabri Fibra ha raccontato di quando fece fumare una canna fortissima a Gianna Nannini prima che l'artista senese registrasse il ritornello di In Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabri - fibra

Riverock Festival 2025 con Fabri Fibra, Gio Evan, Dardust

Il clou del No Sound Fest. Ecco Fabri Fibra e Lazza

Rock Jazz e dintorni: Dream Theater e Fabri Fibra

fabri fibra feci collassareFabri Fibra: “Feci collassare Gianna Nannini con una canna, così nacque In Italia” - Fabri Fibra ha raccontato di quando fece fumare una canna fortissima a Gianna Nannini prima che l'artista senese registrasse il ritornello di In Italia ... Da fanpage.it

fabri fibra feci collassareFabri Fibra: «La valigetta che non si aprì mi salvò la vita. Quel contratto avrebbe rovinato la mia carriera» - Fabri Fibra torna a sorprendere, questa volta non con un nuovo album ma con una lunga chiacchierata nel podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fabri Fibra Feci Collassare