Fabio Capello | Un giocatore mi contestò all'intervallo Andai via dicendo | avete un nuovo allenatore

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Capello ricorda a distanza di anni un momento curioso con un Seedorf diciottenne: il centrocampista olandese insegnava calcio già ai tempi del Real Madrid, anche al suo stesso allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabio - capello

Fabio Capello in vista della prossima Serie A: «A casa Inter si pensa alle rifiniture, a casa Milan siamo ancora ai lavori in corso»

Vlahovic al Milan, perché proprio lui? Il motivo riguarda Leao: ce lo spiega Fabio Capello

eFootball Accoglie Fabio Capello Nel Roster Ufficiale Degli Allenatori

fabio capello giocatore contest242Fabio Capello: “Un giocatore mi contestò all’intervallo. Andai via dicendo: avete un nuovo allenatore” - Fabio Capello ricorda a distanza di anni un momento curioso con un Seedorf diciottenne: il centrocampista olandese insegnava calcio già ai tempi del Real ... Secondo fanpage.it

fabio capello giocatore contest242Capello a Sky: "Sto con Conte. De Bruyne passeggiava per il campo, cambio giusto" - Fabio Capello, dagli studi di Sky, ha analizzato il momento del Napoli di Antonio Conte e il potenziale caso legato a Kevin De Bruyne dopo la reazione del belga: “Sono andato ... Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Fabio Capello Giocatore Contest242