Fabio Canino dopo i commenti sessisti a Marcella Bella chiede scusa | È stata una battuta uscita malissimo

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Canino chiede scusa dopo i commenti a Marcella Bella: "Battuta uscita male, ma da qui a dire che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fabio - canino

FABIO CANINO: IN TV GAY DI REGIME COME MALGIOGLIO. BALLANDO E AMICI? ECCO COSA PENSO

Fabio Canino racconta il suo amore e il successo di Ballando con le stelle

Fabio Canino: “Ballando vero show, Amici sembra una palestra. A 61 anni amo Emanuele, stilista di 32 anni”

fabio canino dopo commentiMarcella Bella e i commenti sessisti a Ballando con le stelle. Canino: «Mi scuso, le mie parole uscite malissimo». Lucarelli: «Battute in buona fede» - I commenti sull'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle sono diventati un vero e proprio caso. Scrive msn.com

fabio canino dopo commentiBallando con le Stelle, Marcella Bella: "Non ero smutandata, mi aspetto scuse da Fabio Canino" - Marcella Bella, a La Vita in Diretta, è tornata a parlare della sua esibizione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Fabio Canino Dopo Commenti