Fabio Canino dopo i commenti sessisti a Marcella Bella chiede scusa | È stata una battuta uscita malissimo

Fabio Canino chiede scusa dopo i commenti a Marcella Bella: "Battuta uscita male, ma da qui a dire che Ballando è un programma sessista, mi sembra assurdo".

FABIO CANINO: IN TV GAY DI REGIME COME MALGIOGLIO. BALLANDO E AMICI? ECCO COSA PENSO

Fabio Canino racconta il suo amore e il successo di Ballando con le stelle

Fabio Canino: “Ballando vero show, Amici sembra una palestra. A 61 anni amo Emanuele, stilista di 32 anni”

L'unico giudice che chiede scusa a Marcella Bella è Fabio Canino: «La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio. Ho usato quella parola, "arrapata", davvero fuori luogo». (Dal Corriere della Sera) #BallandoConLeStell

Fabio Canino Refaat Alareer: "se devo morire". Da "Il loro grido è la mia voce" Poesie da Gaza Autori vari, Fazi Editore Superfluo dire com'è finita

Marcella Bella e i commenti sessisti a Ballando con le stelle. Canino: «Mi scuso, le mie parole uscite malissimo». Lucarelli: «Battute in buona fede» - I commenti sull'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle sono diventati un vero e proprio caso.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella: "Non ero smutandata, mi aspetto scuse da Fabio Canino" - Marcella Bella, a La Vita in Diretta, è tornata a parlare della sua esibizione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle.