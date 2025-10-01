Fabbricotti entra in un appartamento per rubare mentre i proprietari stanno cenando ma fugge a mani vuote
Non si è fatto problemi a entrare in un appartamento per rubare nonostante i proprietari fossero all'interno ma dopo aver rovistato e messo a soqquadro una stanza è fuggito a mani vuote. L'episodio è avvenuto in via Kossuth (Fabbricotti) nella serata del 29 settembre. Il ladro si è introdotto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
