Fa sesso in ambulanza e rapina la escort denunciato operatore della onlus

Convinta ad avere un rapporto sessuale dentro un'ambulanza, una ragazza di trent'anni è stata aggredita e rapinata dal guidatore del mezzo di soccorso, che l'ha scaraventata in strada ancora nuda e dopo averle sottratto borsa, portafogli e telefono. È successo lunedì nella periferia di Anzola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Portantino fa sesso in ambulanza, poi botte alla escort per riprendersi i soldi

Portantino fa sesso in ambulanza, poi botte alla escort per riprendersi i soldi - Il 28enne, volontario di una onlus, rintracciato dalla polizia fuori dall'ospedale Maggiore e denunciato.

