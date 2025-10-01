F1 statistiche GP Singapore 2025 Marina Bay è la bestia nera di Max Verstappen!

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il “giro del mondo” della Formula Uno, che silenziosamente percorrerà tutto l’orbe terracqueo muovendosi verso Est. Lasciata definitivamente l’Europa, il Circus ha fatto tappa al confine occidentale dell’Asia, dopodiché si è spostato in Estremo Oriente, dove nel weekend del 3-5 ottobre assisteremo al GP di Singapore. L’appuntamento è giunto alla sua 16ma edizione, essendo stato istituito nel 2008. Ai tempi, si trattò di un evento epocale, ovverosia la prima gara in notturna nella storia della F1. Successivamente questo genere di competizioni si è moltiplicato (soprattutto in Medio Oriente), però la città stato asiatica manterrà per sempre un posto negli annali della massima categoria automobilistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 statistiche gp singapore 2025 marina bay 232 la bestia nera di max verstappen

© Oasport.it - F1, statistiche GP Singapore 2025. Marina Bay è la “bestia nera” di Max Verstappen!

In questa notizia si parla di: statistiche - singapore

f1 statistiche gp singaporeF1, statistiche GP Singapore 2025. Marina Bay è la “bestia nera” di Max Verstappen! - Prosegue il “giro del mondo” della Formula Uno, che silenziosamente percorrerà tutto l’orbe terracqueo muovendosi verso Est. Scrive oasport.it

f1 statistiche gp singaporeFormula 1 | GP Singapore: l’anteprima Pirelli tra clima estremo, strategie e statistiche - La Formula 1 torna in un contesto unico come quello di Singapore, tracciato cittadino situato a pochi chilometri dall’Equatore. Riporta f1grandprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Statistiche Gp Singapore