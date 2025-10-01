Prosegue il “giro del mondo” della Formula Uno, che silenziosamente percorrerà tutto l’orbe terracqueo muovendosi verso Est. Lasciata definitivamente l’Europa, il Circus ha fatto tappa al confine occidentale dell’Asia, dopodiché si è spostato in Estremo Oriente, dove nel weekend del 3-5 ottobre assisteremo al GP di Singapore. L’appuntamento è giunto alla sua 16ma edizione, essendo stato istituito nel 2008. Ai tempi, si trattò di un evento epocale, ovverosia la prima gara in notturna nella storia della F1. Successivamente questo genere di competizioni si è moltiplicato (soprattutto in Medio Oriente), però la città stato asiatica manterrà per sempre un posto negli annali della massima categoria automobilistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, statistiche GP Singapore 2025. Marina Bay è la “bestia nera” di Max Verstappen!