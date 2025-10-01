F1 Max Verstappen | Ultime due gare molto positive ma Singapore sarà il vero banco di prova
Max Verstappen ha vissuto un mese di settembre particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni tra ruote coperte e scoperte, con due vittorie consecutive in F1 a Monza e Baku oltre all’esaltante successo in GT3 nella 4 Ore del Nürburgring al Nordschleife. Il fenomeno olandese si appresta a tornare in azione questo weekend con la sua Red Bull sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. “ Le ultime due gare sono state molto positive per la squadra. Abbiamo compiuto passi avanti importanti, trovato un buon equilibrio con la vettura e stiamo procedendo nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it
