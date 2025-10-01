F1 la Ferrari a Singapore gioca il terzo jolly di fine 2025 Vincere a Marina Bay sarà difficile ma non impossibile…
Nelle scorse settimane, Charles Leclerc aveva indicato quattro appuntamenti sui quali puntare per cancellare l’imbarazzante “ zero ” alla voce “ vittorie ” del 2025 ferrarista. Due di essi, Monza e Baku, sono già passati senza apportare alcuna gioia. Anzi, tra la bassa Brianza e il Mar Caspio sono arrivati solo dolori. Il terzo dei quattro jolly da giocare è rappresentato da Singapore, dove tutti si aspettano che la McLaren torni a dominare. Farà caldo, saranno cruciali il carico aerodinamico e il grip meccanico, bisognerà gestire gli pneumatici. Sono tutti tratti che faranno calzare come un guanto il tracciato di Marina Bay sulle vetture più competitive del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, i precedenti della Ferrari a Singapore. Continuerà la Luna di miele tra la Rossa e Marina Bay?
F1, la Ferrari a Singapore gioca il terzo jolly di fine 2025. Vincere a Marina Bay sarà difficile, ma non impossibile… - Comunque, se si parla di tratti in comune, Singapore ne ha parecchi con Montecarlo. Secondo oasport.it
Gp Singapore – Ferrari, Vasseur: “Concentrazione e strategia saranno decisive” - Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, Frédéric Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha fatto il quadro delle sfide che ... Si legge su msn.com