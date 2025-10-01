Dopo un solo weekend di pausa la Formula Uno riparte questo fine settimana sotto i riflettori del Marina Bay Street Circuit in occasione del Gran Premio di Singapore 2025, valevole come diciottesimo appuntamento della stagione. Tanta voglia di riscatto per la Ferrari dopo una sequenza negativa di quattro gare consecutive fuori dal podio che hanno consentito a Mercedes di effettuare il sorpasso sulla Rossa per il secondo posto nel Mondiale costruttori quando mancano sette GP al termine del campionato. “ Singapore è sempre una delle gare più impegnative dell’anno per tutto il team, sia per i piloti sia per le persone impegnate al muretto box o in garage. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Qualifiche decisive a Singapore, vogliamo massimizzare il nostro potenziale”