F-16 polacchi decollano per intercettare droni Shahed cresce l’allerta in Europa

La tensione nei cieli d’Europa orientale è tornata a salire. Sei caccia F-16 si sono alzati in volo dalla Polonia per intercettare due droni Shahed avvistati mentre si dirigevano verso lo spazio aereo del Paese. L’allarme, scattato nelle prime ore della giornata, si inserisce in un quadro già segnato da una serie di episodi simili che nelle ultime settimane hanno coinvolto vari Stati membri della NATO e dell’Unione Europea. Negli ultimi giorni Varsavia è stata costretta più volte ad alzare in volo la propria aviazione militare. All’inizio di settembre, decine di droni russi avevano violato i cieli polacchi, costringendo alla chiusura temporanea di aeroporti civili e militari e all’attivazione dei sistemi di difesa aerea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

