Ey Private Roadshow a Firenze premiate imprese toscane

Firenze, 1 ottobre 2025 - Quattro realtà imprenditoriali toscane premiate in occasione della tappa di Firenze dell' Ey Private Roadshow: Seco ha vinto il premio Innovazione, Nwg Italia e Nwg Energia il premio Sostenibilità, Human Company il premio Apertura del Capitale, Siderurgica Fiorentina il premio Capitale Umano. Con l'evento di oggi "si conclude un percorso che ha attraversato l'Italia - afferma Enrico Lenzi, Partner di Ey Private e responsabile Italia del Premio Ey L'Imprenditore dell'Anno. - valorizzando le eccellenze imprenditoriali locali con l'obiettivo di creare occasioni di dialogo concreto con le imprese, ascoltarne le esigenze e accompagnarle in un processo di trasformazione e innovazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ey Private Roadshow a Firenze, premiate imprese toscane

EY Private Roadshow arriva a Bergamo: tra le aziende premiate Alfaparf e Persico Group

Come attrarre e non lasciarsi sfuggire i giovani talenti in un periodo dove trovare personale qualificato è sempre più difficile tanto nelle aziende private quanto ad esempio negli ospedali: se ne è parlato nella prima giornata dell'Italian innovation roadshow - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenze del territorio, Seco premiata - Quattro realtà imprenditoriali toscane, sono state premiate, a Firenze, nel corso dell’EY Private Roadshow, l’evento organizzato per valorizzare le eccellenze economiche del territorio. Riporta teletruria.it

EY Private Roadshow arriva a Bergamo: tra le aziende premiate Alfaparf e Persico Group - EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza, ed EY Private, l’area di EY dedicata alle imprese ... Scrive bergamonews.it