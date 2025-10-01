Dall’esaltazione alla disperazione e poi ancora alla esaltazione. C’è tutta la pazzia della pallacanestro nella sfida di Capo d’Orlando che segna anche il primo successo stagionale della Rimadesio dopo il ko interno contro Vigevano. Partita altrettanto complicata contro una squadra forte quella di domenica sera ma che i giovani di coach Quilici hanno saputo interpretare alla perfezione per ampi tratti. Una “scivolata“ nei cinque minuti finali poteva costare cara, ma la vittoria al supplementare aggiunge ulteriori epicità e peso ai due punti messi in saccoccia dai bluarancio che dopo 30 minuti equilibrati (60-60 al termine del terzo periodo) riuscivano ad allungare (62-70 al 35’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Extra-time al cardiopalma. Desio, blitz in Sicilia