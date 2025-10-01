Export del mobile friulano negli Stati Uniti in flessione | -20% in un anno L' Arredo Cluster | Gli americani non sono più una garanzia

PORDENONE - Il secondo trimestre 2025 segna un punto di svolta per l?export del mobile friulano: gli Stati Uniti, primo mercato di riferimento per il comparto, mostrano segnali di.

export mobile friulano statiEffetto dazi: gli Usa non sono più il primo mercato export per il legno-arredo casa - Il messaggio che giunge dai dati trimestrali dell’export FVG per il Mobile è netto: il Friuli Venezia Giulia non può più contare sugli Stati Uniti come mercato trainante stabile. Segnala rainews.it

Crollo del mobile e mercati fermi: l'export in crisi, in un anno bruciato il tesoro miliardario - L'esportazione del Friuli Venezia Giulia ha perso 3 miliardi nel 2023, pari a un - Si legge su ilgazzettino.it

