Export -17% verso gli Usa Veronesi è allarme dazi | Stati Uniti insostituibili Bisogna tornare a trattare

"Pensare di sostituire il mercato americano con altri, per ’recuperare’ quanto perduto con i dazi, è una favola. E oggi serve concretezza, bisogna risedersi al tavolo, anche se l’interlocutore non ci piace, e trovare una quadra. Un po’ meno ideologia e un po’ più economia". Così Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio di Bologna, commenta il forte calo dell’ export verso gli Stati Uniti registrato nel secondo trimestre del 2025. I numeri parlano chiaro: -17 per cento se paragonato allo stesso periodo del 2024 (-14,5 per cento se si considera tutta l’area dell’America settentrionale, per un totale di 664 milioni di euro) dovuto alle barriere protezionistiche imposte da Donald Trump proprio all’inizio di aprile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

