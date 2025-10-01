Expo ferroviaria Trenitalia e Alstom presentano il nuovo Regionale | può raggiungere i 200 km h

Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato ieri il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 km orari, all’inaugurazione di Expo Ferroviaria 2025. Questo treno di nuova generazione per l’Italia rappresenta un passo in avanti significativo nella mobilità regionale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti di Regione Lombardia, tra cui gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche). Presenti anche: Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, e Michele Viale, managing director di Alstom in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

