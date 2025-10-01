Expo 2025 Busca Comieco | eccellenza economia circolare Italia

Roma, 1 ott. (askanews) - "L'Italia è una superpotenza nell'economia circolare con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità di rifiuti: l'83%, il doppio rispetto alla media europea, e grazie a questo risparmia 63 milioni di tonnellate equivalenti di tonnellate di CO2. Per questo presentare, alla presenza del Commissario Generale per l'Italia a Expo Osaka 2025 Amb. Mario Vattani e della Responsabile Cultura del Commissariato Prof.ssa Rossella Menegazzo, l'eccellenza industriale della nostra filiera dell'economia circolare nazionale all'Expo di Osaka è stata una iniziativa importante, peraltro seguitissimma con il tutto esaurito dei posti in sala all'auditorium del Padiglione Italiano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Expo 2025, Busca (Comieco): eccellenza economia circolare Italia

