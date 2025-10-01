Ex Svar il Consiglio approva Dopo 20 anni via libera al piano di zona

Nuovi prezzi per le aree da concedere agli operatori finanziati dalla Regione, presa d’atto dell’avvenuta bonifica del sito, reiterazione del pubblico interesse alla realizzazione dell’intervento. Il Consiglio comunale di Latina ha approvato la delibera sul piano di zona 167 ex Svar, che porterà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

