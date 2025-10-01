Ex sputa veleno su Thiago Motta dichiarazioni brutali anche su Giuntoli | si apre il caso

Notizie.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dichiarazioni pesanti e scontri accesi: l’ex calciatore attacca duramente Thiago Motta e Giuntoli, aprendo un caso che sta scuotendo società e tifosi Scoppia un caso attorno alla Juventus e al suo recente passato di mercato. A riaccendere il dibattito è la voce dell’entourage dell’ex difensore bianconero Dean Huijsen, oggi al Real Madrid, con il padre Donny che, in un’intervista punta il dito con durezza contro Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. ( Notizie.com) Accuse pesanti, raccontate con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “ Giuntoli è stato categorico e Motta brutale quando gli hanno comunicato che non faceva più parte del progetto”. 🔗 Leggi su Notizie.com

ex sputa veleno su thiago motta dichiarazioni brutali anche su giuntoli si apre il caso

© Notizie.com - Ex sputa veleno su Thiago Motta, dichiarazioni brutali anche su Giuntoli: si apre il caso

In questa notizia si parla di: sputa - veleno

ex sputa veleno thiagoEx sputa veleno su Thiago Motta, dichiarazioni brutali anche su Giuntoli: si apre il caso - Scoppia il caso dopo le parole taglienti nei confronti di Thiago Motta e Giuntoli: le accuse e le reazioni infiammano il calcio italiano ... Lo riporta notizie.com

ex sputa veleno thiagoJuventus, il padre di Huijsen sputa veleno su Giuntoli e Thiago Motta: la verità sull'addio del difensore - Il padre di Huijsen ricostruisce come si è consumato l'addio alla Juventus e attacca Giuntoli e Thiago Motta: Non potevamo crederci, è stato uno shock. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Sputa Veleno Thiago