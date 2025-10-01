Ex sputa veleno su Thiago Motta dichiarazioni brutali anche su Giuntoli | si apre il caso

Dichiarazioni pesanti e scontri accesi: l’ex calciatore attacca duramente Thiago Motta e Giuntoli, aprendo un caso che sta scuotendo società e tifosi Scoppia un caso attorno alla Juventus e al suo recente passato di mercato. A riaccendere il dibattito è la voce dell’entourage dell’ex difensore bianconero Dean Huijsen, oggi al Real Madrid, con il padre Donny che, in un’intervista punta il dito con durezza contro Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. ( Notizie.com) Accuse pesanti, raccontate con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “ Giuntoli è stato categorico e Motta brutale quando gli hanno comunicato che non faceva più parte del progetto”. 🔗 Leggi su Notizie.com

